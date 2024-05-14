Горе-контрабандистом був науковець, який вивчає цих створінь. Ймовірно, вони були потрібні йому для нових досліджень.

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Чоловіка з валізою скорпіонів та павуків зняли з літака

У чоловіка виявили десятки мішків, наповнених приблизно 1 500 цінними скорпіонами й павуками, в тому числі павуками-птахоїдами. У чоловіка також були численні пластикові пляшки з невідомою рідиною. Турецькі ЗМІ повідомляють, що порушником є ніхто інший, як Лоренцо Прендіні, куратор Історичного музею США.

На сайті музею Прендіні вказаний як куратор колекцій павуків, скорпіонів і багатоніжок. Згідно з інформацією, його дослідження павуків і скорпіонів привели його до більш ніж 30 країн.

Поліція повідомила, що конфісковані зразки походять з Туреччини. ДНК екземплярів могли бути репліковані, а їхня отрута могла бути вилучена для використання в медичних цілях.

Зрозуміло, що ці ліки мають дуже високу фінансову цінність, і тому вивезення цих видів тварин за кордон суворо заборонено,

— йдеться в повідомленні поліції.

Підозрюваному загрожує звинувачення відповідно до закону про боротьбу з контрабандою.

В аеропорту Колумбії заарештували жінку зі 130 отруйними жабами

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу.

Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і їй пред'явили звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.