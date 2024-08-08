Хотел стать героем, а оказался в тюрьме: в США мужчину обвинили в "нападении" на аллигатора

В США арестовали 71-летнего Роберта Тенси Колина после инцидента, в котором он, как сообщается, набросил лассо на аллигатора. Колин провел ночь в тюрьме после встречи с аллигатором, которая, по его словам, была попыткой помощи.

Роберт выразил свою обеспокоенность судьбой черепах в местном канале. Взяв дело в свои руки, не получив никакого ответа от службы контроля за животными, решил помочь им. Однако, в своем стремлении помочь он сам попал в "ловушку".

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Мужчину обвинили в нападении на аллигатора

Мужчине предъявили обвинения после инцидента, связанного с выловом крупной рептилии без необходимых разрешений. Американец, обеспокоенный состоянием здоровья черепах в местном канале, взял на себя ответственность вмешаться в ситуацию, не получив никакой реакции от органов контроля за животными.

У них нет ни защитников, ни времени, чтобы ждать, пока появится этот аллигатор. Я думал, что делаю им услугу, помогаю им,

– сказал Колин.

Так, в среду, 31 июля, мужчина с помощью нейлоновой веревки для белья сделал петлю, чтобы "зацепить" агрессивную рептилию. Колин успешно укротил 9-футового (2,7 метра) аллигатора, закрепив его верхнюю челюсть петлей. Привязав петлю к перилам для дополнительной безопасности, Колин немедленно обратился за помощью к властям.



Мужчина поймал аллигатора в лассо / Фото riot

Когда приехали сотрудники полиции, мужчина сначала сказал им, что нашел аллигатора таким образом, потому что "не хотел славы", рассказывая о том, что поймал его в ловушку.

Полиция подтвердила, что Колин был ответственным за поимку аллигатора, просмотрев записи с камер наблюдения. Из-за отсутствия лицензии или разрешения на законную поимку или попытку поимки рептилии, ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления – убийстве, ранении или владении аллигатором без необходимого разрешения.

Колин был освобожден из тюрьмы после того, как провел за решеткой около 13 часов после ареста, связанного с аллигатором, который был классифицирован как опасный. За него был назначен залог в размере 2 500 долларов. Сообщается, что впоследствии аллигатор был подвергнут эвтаназии.