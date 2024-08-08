Роберт висловив своє занепокоєння долею черепах у місцевому каналі. Взявши справу у свої руки, не отримавши жодної відповіді від служби контролю за тваринами, вирішив допомогти їм. Однак, у своєму прагненні допомогти він сам потрапив у "пастку".

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Чоловіка звинуватили в нападі на алігатора

Чоловікові висунули звинувачення після інциденту, пов'язаного з виловом великої рептилії без необхідних дозволів. Американець, занепокоєний станом здоров'я черепах у місцевому каналі, взяв на себе відповідальність втрутитися в ситуацію, не отримавши жодної реакції від органів контролю за тваринами.

У них немає ні захисників, ні часу, щоб чекати, поки з'явиться цей алігатор. Я думав, що роблю їм послугу, допомагаю їм,

— сказав Колін.

Так, у середу, 31 липня, чоловік за допомогою нейлонової мотузки для білизни зробив петлю, щоб "зачепити" агресивну рептилію. Колін успішно приборкав 9-футового (2,7 метра) алігатора, закріпивши його верхню щелепу петлею. Прив'язавши зашморг до поруччя для додаткової безпеки, Колін негайно звернувся за допомогою до влади.



Чоловік спіймав алігатора в ласо / Фото riot

Коли приїхали співробітники поліції, чоловік спочатку сказав їм, що знайшов алігатора в такий спосіб, тому що "не хотів слави", розповідаючи про те, що зловив його в пастку.

Поліція підтвердила, що Колін був відповідальним за упіймання алігатора, переглянувши записи з камер спостереження. Через відсутність ліцензії або дозволу на законне упіймання або спробу упіймання рептилії, йому було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину – вбивстві, пораненні або володінні алігатором без необхідного дозволу.

Колін був звільнений з в'язниці після того, як провів за ґратами близько 13 годин після арешту, пов'язаного з алігатором, який був класифікований як небезпечний. За нього було призначено заставу в розмірі 2 500 доларів. Повідомляється, що згодом алігатор був підданий евтаназії.