Мужчина построил маленькую деревню для белок: фото и видео деревянной конструкции

Пол Эверит, чтобы не скучать во время пандемии COVID-19, решил найти для себя новое хобби. Мужчина захотел сделать в саду маленькую деревню для белок.

До начала пандемии COVID-19 Пол Эверит много путешествовал. Новый пассивный ритм жизни заставил мужчину скучать во время изоляции.

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"До COVID-19 я много путешествовал: катался на каяках на Аляске, в Финляндии и Швеции, а также ездил на велосипеде по разным континентам. Какое-то время я жил в Канаде и сейчас очень скучаю по природе этой страны. Мне очень нравились медведи и волки, которых можно было увидеть совсем близко", – отметил Пол.

Именно поэтому мужчина решил найти, чем заняться в свободное время. Он захотел построить в собственном саду маленькую деревню для белок.



Село для белок / Фото фейсбук

Пол Эверит потратил 18 месяцев на создание задуманного. В городке есть: большая деревянная платформа с лестницами, мостами, домиками, башнями, кормушками и даже бассейном. Зверюшки активно туда приходят и могут проводить много времени.

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Кроме того, в сад начали прибегать лисы, барсуки и птицы. "У меня дома нет телевизора, поэтому я часами просто сижу и наблюдаю животных. Это меня успокаивает", — добавил Пол.

Смотрите видео маленькой деревни для белок:

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