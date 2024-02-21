Можно ли заходить в магазин с собакой и другими животными: украинцам дали ответ

Иногда во время прогулки с домашними животными нужно сделать срочные покупки. В Украине некоторые магазины агрессивно реагируют на таких покупателей.

Что важно знать владельцам домашних животных в таких ситуациях, рассказывает Pets 24. Об этом сообщали в Госпродпотребслужбе.

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Можно ли заходить в магазин с животным?

Многие задумываются, уместно ли пребывание домашних животных в заведениях торговли, особенно пищевыми продуктами. Важно знать, является ли это нарушение законодательства.

В действующем законодательстве нет запретов на пребывание домашних животных в общественных местах. Однако, стоит смотреть местные нормативно-правовые акты, ведь правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления.

Специалисты говорят, что операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение норм Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" относительно гигиенических требований к пищевым продуктам.

Например, в соответствии с правилами содержания животных в Киеве, не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей) у:

помещения магазинов и кафе,

объектов общественного питания,

учреждений здравоохранения,

образования и культуры,

на территорию детских и спортивных площадок.

Но, несмотря на законодательные запреты, некоторые владельцы собак берут питомцев на руки и так совершают покупки. Некоторые закрывают на это глаза, другие же – обращаются к администрации заведения, чтобы урегулировать ситуацию.

Многие хозяева берут животных на руки и совершают покупки / Фото Unsplash

При этом, следует заметить, за нарушение правил предусмотрена ответственность. Протоколы о таких правонарушениях имеют право составлять полицейские.

Напомним, киевлян призывают принять активное участие в разработке обновленных правил содержания и ухода за собаками и котами в столице. Предложенные правила имеют целью делать их соответствующими европейским законам и требованиям времени, поскольку имеющиеся уже устарели за 17 лет.