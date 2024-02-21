Що важливо знати власникам домашніх тварин в таких ситуаціях, розповідає Pets 24. Про це повідомляли у Держпродспоживслужбі.

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Чи можна заходити в магазин з твариною?

Багато хто задумується, чи є доречним перебування домашніх тварин в закладах торгівлі, особливо харчовими продуктами. Важливо знати, чи є це порушення законодавства.

В чинному законодавстві немає заборон щодо перебування домашніх тварин у громадських місцях. Однак, варто дивитись місцеві нормативно-правові акти, адже правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

Фахівці кажуть, що оператори ринку зобов'язані забезпечувати дотримання норм Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів.

Наприклад, відповідно до правил утримання тварин в Києві, не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у:

приміщення магазинів і кафе,

об'єктів громадського харчування,

установ охорони здоров'я,

освіти та культури,

на територію дитячих та спортивних майданчиків.

Але, попри законодавчі заборони, деякі власники собак беруть вихованців на руки й так здійснюють покупки. Дехто закриває на це очі, інші ж – звертаються до адміністрації закладу, аби врегулювати ситуацію.

Чимало господарів беруть тварин на руки і здійснюють покупки / Фото Unsplash

При цьому, слід зауважити, за порушення правил передбачена відповідальність. Протоколи про такі правопорушення мають право складати поліцейські.

Нагадаємо, киян закликають взяти активну участь у розробці оновлених правил утримання та догляду за собаками й котами в столиці. Запропоновані правила мають на меті робити їх відповідними до європейських законів та вимог часу, оскільки наявні вже застаріли за 17 років.