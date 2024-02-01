Норми, які діють зараз, вже застаріли, адже були прийняті майже 17 років тому. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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У столиці оновлять правила утримання тварин

Як нагадали в КМДА, чинні правила утримання домашніх тварин діють з 2007 року і востаннє коригувались 7 років тому. За цей час змінились деякі норми національного законодавства в питанні поводження з тваринами.

Зокрема, правила планують доповнити вимогами:

забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікаційними позначками, а також повідця для вигулу собак і намордника для собак небезпечних порід;

заборонити жебракування з тваринами;

заборонити залишати тварину саму в закритому салоні авто при температурі повітря більше +20°C та менше +5°C.

Від киян чекають активної участі

Киян запрошують долучитися до розробки оновлених правил утримання в місті собак і котів. Пропозиції можна залишати, заповнивши спеціальну форму.

Ми відкриті для пропозицій, які кожен може надіслати нам через спецформу. Адже правила розробляються для комфортного співіснування людей та тварин у місті,

– каже Олександр Возний.

Також для розробки змін до вимог утримання тварин створять робочу групу на базі Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. До неї ввійдуть депутати Київради, представники зоозахисних організацій, фахівці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

У Києві оновлять правила утримання тварин / Фото Unsplash

Для участі в робочій групі необхідно до 7 лютого 2024 року включно надіслати письмову заяву в довільній формі на електронну адресу: ecology@kyivcity.gov.ua з темою листа "Правила утримання домашніх тварин".

Під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій

В зоопарку "12 місяців" на Київщині раніше терміну прокинувся бабак Вікентій. Сталося це днями. Бабак просто вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватись вольєром.

Раннє пробудження бабака може свідчити про швидке потепління у лютому та ранню весну,

– кажуть народні синоптики.

Співробітники зоопарки кажуть, що тварина прокинулася через теплу температуру повітря.