Можно ли собакам есть картошку: ветеринары назвали все нюансы

Картофель является популярным продуктом среди людей, а также может нравиться нашим домашним любимцам. Однако ветеринары призывают владельцев домашних животных быть осторожными, определяя, является ли этот продукт безопасным для их пушистых любимцев.

Можно ли собакам картофель?

Доктор Даниэль Бернал, ветеринарный врач Wellness Natural Pet Food отметил, что собакам можно есть картофель, ведь этот овощ имеет много нужных витаминов и минералов, которые полезны для собак. Он хорошо усваивается и дает много энергии.

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Этот овощ является хорошим дополнением к корму. Также его можно подавать вместе с другими продуктами собаки. Однако есть один нюанс, перед подачей ее необходимо обязательно помыть и полностью сварить. Это дает гарантию, что любимец сможет легко пережевывать и переваривать ее,

– замечает он.

Эксперты отмечают важность кормления домашних животных простой картошкой без каких-либо приправ, чеснока, лука, сливочного масла или сметаны. Эти ингредиенты, хоть и привлекательны для людей, могут быть вредными для животных.

Также сливочное масло нелегко переваривается в желудке собаки, что может привести к потенциальным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Владельцам домашних животных рекомендуется воздержаться от кормления собак остатками картофельного пюре, во избежание какого-либо дискомфорта или расстройства желудка.

Кроме того, ветеринары советуют владельцам собак не кормить своих любимцев сырой картошкой и давать только вареную. Они уверяют, что если собака случайно проглотит небольшое количество сырого картофеля, пока хозяин чистит его, это не нанесет вреда, но следует внимательно за этим следить.