Можно ли собакам картофель?

Доктор Даниэль Бернал, ветеринарный врач Wellness Natural Pet Food отметил, что собакам можно есть картофель, ведь этот овощ имеет много нужных витаминов и минералов, которые полезны для собак. Он хорошо усваивается и дает много энергии.

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Этот овощ является хорошим дополнением к корму. Также его можно подавать вместе с другими продуктами собаки. Однако есть один нюанс, перед подачей ее необходимо обязательно помыть и полностью сварить. Это дает гарантию, что любимец сможет легко пережевывать и переваривать ее,

– замечает он.

Эксперты отмечают важность кормления домашних животных простой картошкой без каких-либо приправ, чеснока, лука, сливочного масла или сметаны. Эти ингредиенты, хоть и привлекательны для людей, могут быть вредными для животных.

Также сливочное масло нелегко переваривается в желудке собаки, что может привести к потенциальным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Владельцам домашних животных рекомендуется воздержаться от кормления собак остатками картофельного пюре, во избежание какого-либо дискомфорта или расстройства желудка.

Кроме того, ветеринары советуют владельцам собак не кормить своих любимцев сырой картошкой и давать только вареную. Они уверяют, что если собака случайно проглотит небольшое количество сырого картофеля, пока хозяин чистит его, это не нанесет вреда, но следует внимательно за этим следить.