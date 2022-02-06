Мозг кошек уменьшился после одомашнивания: ученые удивили исследованием

Домашние котики имеют гораздо меньший мозг, чем их дикие сородичи. Во всем виновата жизнь рядом с человеком – так утверждают ученые.

Ученые сравнили мозг домашних кошек и их диких предков – североафриканских диких кошек. Выяснилось, что мозг одомашненных кошек имеет более скромные размеры.

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Как проводили исследование

Ученые взяли 103 кошачьих черепа из Национального музея Шотландии. Они измерили размеры черепа, а также заполнили черепную коробку стеклянными шарами – так выяснили объем мозга животных.

Аналогично измерили и объем мозга домашних кошек. Выяснилось, что одомашненные кошки значительно потеряли в размерах мозга – к этому их привела жизнь с человеком.



Жизнь с человеком "расслабила" животных / Фото Unsplash

Диким животным, которых одомашнили, не нужно заботиться о собственном выживании: добывать пищу, избегать врагов. Потому им и не нужен большой мозг.

Подобные исследования проводились и раньше. Однако тогда мозг домашних животных сравнивали с дикими видами, которые не считаются предками кошек. В новом исследовании учёные исправили неточность.

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Ранее ученые доказали, что кошки могли бы быть психопатами

Британские исследователи рассказали, что будь кошки людьми – они имели бы признаки психопатического поведения.

Ученые опросили владельцев и выяснили уровень психологических проблем у их любимцев.

Люди рассказали немало интересных фактов, в том числе и то, что коты мучают своих жертв перед тем, как убить, а также не боятся наказаний.

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