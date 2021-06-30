Ученые решили исследовать, отличается ли мозг домашних коров от диких предков. Ранее такие исследования не проводили, ведь последний предок домашних коров, тур, умер почти 400 лет назад.

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Швейцарские ученые решили сравнить черепа 13 туров с черепами 317 одомашненных парнокопытных разных видов. Выяснилось, что мозг современного крупного рогатого скота на 26,6% меньше, чем у диких предков.



Чем послушнее коровы – тем меньше у них мозг / Фото Unsplash

Чем теснее был контакт животного с человеком, тем меньше его мозг. Если во время селекции делали ставку на послушание, это также уменьшало размер мозга.

В частности, у молочных пород коров мозг меньше на 31% , у мясных – на 25%, а у быков корриды – всего на 15% .