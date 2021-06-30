Науковці вирішили дослідити, чи відрізняється мозок домашніх корів від диких предків. Раніше такі дослідження не проводили, адже останній предок домашніх корів, тур, помер майже 400 років тому.

Дізнайтеся Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради

Швейцарські вчені вирішили порівняти черепи 13 турів із черепами 317 одомашнених парнокопитних різних видів. З'ясувалося, що мозок сучасної великої рогатої худоби на 26,6% менший, ніж у диких предків.



Чим слухняніші корови – тим менший мозок вони мають / Фото Unsplash

Чим тісніший контакт тварина мала з людиною, тим менший її мозок. Якщо під час селекції робили ставку на слухняність, це також зменшувало розмір мозку.

Зокрема, у молочних порід корів мозок менше на 31%, у м'ясних – на 25%, а у биків кориди – усього на 15%.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.