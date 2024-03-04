Полярники встретили неожиданных гостей возле станции "Вернадский": их можно увидеть крайне редко
Источник:НАНЦ
Довольно редкую для этих краев находку удалось обнаружить украинским полярникам возле станции "Академик Вернадский". Первоочередной задачей одного из ученых было просто пересчитать пингвинов, но все произошло значительно интереснее.
Биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов.
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Морского слона заметили возле станции "Вернадский"
Украинские ученые отмечают, что морских слонов в этой местности можно увидеть крайне редко.
В то утро Тарас Перетятко шел считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко,
– говорится в заметке.
На видео, которое опубликовал Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) можно увидеть морских слонов, лежащих в окружении многочисленных пингвинов. Отмечают, что это две молодые самки.
Млекопитающие отдыхали посреди пингвинов: смотрите видео
Как объяснили в НАНЦ, морские слоны в основном живут на островах Субантарктики. На остров Галиндез, где расположена украинская станция, они иногда заплывают для отдыха.
Украинские полярники показали китов в Антарктике
Украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов.
В Антарктике не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают. Комплексная программа исследований китообразных была начата учеными НАНЦ в 2018 году.
Полярники показали влюбленных пингвинов на сине-желтом закате солнца
Пингвины считаются одними из самых верных животных с самыми романтичными привычками в мире птиц. Пернатые находят пару раз и на всю жизнь.
Ко Дню Валентина, который праздновали 14 февраля, в Национальном антарктическом научном центре показали кадр невероятной красоты. На фото влюбленные пингвины на фоне сине-желтого заката.