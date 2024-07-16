"Как будто из другого мира": моряки нашли странное существо с ядовитыми зубами – потрясающие фото

В Калифорнии, США, наблюдатели за китами были удивлены, когда наткнулись на таинственное существо с ядовитыми зубами, в тот момент как пытались обнаружить морских млекопитающих в океане. Существо, о котором говорится, – глицерин.

В сети пользователи сравнивали червя с инопланетянином и существом из ночных кошмаров. Предлагаем и вам взглянуть на это "чудо" природы.

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Моряки нашли инопланетный глицерин

Хищные черви могут достигать длины до 35 сантиметров. Рот этих червей оборудован четырьмя полыми челюстями с зубами, соединенными с железами, вырабатывающими яд. Удивительно, но этот уникальный процесс питания напоминает приманку и является очень эффективным для привлечения рыбы, что делает его популярным выбором для рыбаков как наживка.

Нашли его утром, он просто висел на нашем причале. Осторожно зачерпнули его картоном и отпустили в воду,

– отметили моряки.

Как выглядит существо: смотрите видео

Пользователей сети заинтересовало жуткое существо, они начали выдвигать различные предположения, что оно им напоминает. Вот несколько комментариев:

"Я никогда не смогу это забыть";

"Мне не нужно было это видеть. Похоже на кишечник с лицом";

"Эй, это моя пищеварительная система";

"Как будто не с того света";

"Начните день с кошмаров!".

При этом эксперты предостерегают, что не стоит подносить пальцы ко рту глицерина, поскольку он может вызвать болезненный укус, который можно сравнить с укусом пчелы, даже для человека.