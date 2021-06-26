Мопсы, которые похожи на буханку хлеба: забавный тренд из сети
Источник:24 канал
В соцсетях пользователи запустили тренд: сравнивать мопсов с буханками хлеба. Суть проста: возле спящего щенка кладут хлеб.
Забавно то, что в большинстве поз мопсы действительно напоминают хлеб. Пользователи с юмором подписывают фото, прося найти 5 отличий.
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Мопсы, как буханки хлеба
Тренд не является свежим: забавные фото мопсиков и хлеба стали появляться два-три года назад. Впрочем, недавно свежая порция картинок оказалась на популярном портале Reddit, и о тренде снова вспомнили.
Щенок мопса и тостерный хлеб / Фото с с Splitpics UK
Мопс сладко спит и не подозревает, что хозяин с него смеется / Фото с dailytimes247
В комментариях пользователи отмечают: больше не могут смотреть на сонных мопсов и не думать о хлебе. Даже без приложенной рядом буханки, собачки действительно его напоминают.
Мопсы, напоминающие буханки хлеба / Фото с dailytimes247, pinterest, Reddit
Этот тренд стимулировал и к творчеству: в сети распространяют фантастические рисунки, откорректированные изображения и просто отфотошопленные фотографии.
Почти "незаметный" фотошоп / Изображение с фейсбука Doug The Pug
Буханка с лицом мопса / Изображение с Splitpics UK
Картофельно-мясной вариант тренда / Картинка с инстаграма lil.picks
Мопс-хлеб и масло / Картинка с pinterest
Если у вас тоже есть мопсик, вы знаете, что делать =)