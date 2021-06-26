Забавно то, что в большинстве поз мопсы действительно напоминают хлеб. Пользователи с юмором подписывают фото, прося найти 5 отличий.

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Мопсы, как буханки хлеба

Тренд не является свежим: забавные фото мопсиков и хлеба стали появляться два-три года назад. Впрочем, недавно свежая порция картинок оказалась на популярном портале Reddit , и о тренде снова вспомнили.



Щенок мопса и тостерный хлеб / Фото с с Splitpics UK



Мопс сладко спит и не подозревает, что хозяин с него смеется / Фото с dailytimes247

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

В комментариях пользователи отмечают: больше не могут смотреть на сонных мопсов и не думать о хлебе. Даже без приложенной рядом буханки, собачки действительно его напоминают.

Мопсы, напоминающие буханки хлеба / Фото с dailytimes247, pinterest, Reddit

Этот тренд стимулировал и к творчеству: в сети распространяют фантастические рисунки, откорректированные изображения и просто отфотошопленные фотографии.



Почти "незаметный" фотошоп / Изображение с фейсбука Doug The Pug



Буханка с лицом мопса / Изображение с Splitpics UK



Картофельно-мясной вариант тренда / Картинка с инстаграма lil.picks



Мопс-хлеб и масло / Картинка с pinterest