Меланхоличные звезды мемов: как капибары заполонили интернет

Любите смотреть видео с "кокосовыми собачками"? А знаете, как они попали в ваши ленты? Откуда взялись шутки с пушистыми капибарами и как увлечение одного человека может изменить весь мир – рассказывает ютубер-мемолог.

Дон Колдуэлл, ведущий программы "Знай свои мемы", объясняет, как и почему капибара стала одной из самых популярных вирусных животных в соцсетях.

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Мужчина поделился историей становления капибар в мем-сообществе и рассказал, почему почти каждый пост с этими животными становится популярным.

Это самый большой живой грызун на Земле и одно из самых расслабленных животных в мире. Кокосовая собачка... 2021 год стал временем, когда капибары действительно завоевали Интернет,

– сказал Колдуэлл.

Очаровательные капибары заполонили интернет и стали мем-звездами / Коллаж 24 канала с фото соцсетей

За 15 лет капибары захватили мир

Колдуэлл рассказывает, что до 2006 года капибары не были известны на Западе. Все изменилось после того, как в местном японском зоопарке мужчина по имени Катсухито Ватанабе увидел больших грызунов, похожих на морскую свинку, и собаку средних размеров.

Капибары стали любимыми животными Ватанабе. Японец делал все возможное, чтобы о замечательных животных узнал весь мир: создал страницу, где фотографировал капибар, создал фан-сообщество кокосовых собачек, и заявил, что посвящает свою жизнь этим животным.



Ватанабе нашел новое увлечение – фотографировать капибар / Фото с сайта Катсухито

Мужчина даже изменил свою профессию – он стал фотографом капибар и их жизни.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Но и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

За 15 лет Ванатабе сделал сотни тысяч фотографий капибар и стал удивительно популярным – на фейсбук мужчины уже подписалось почти 150 тысяч человек.

Также он ведет свой блог на ютубе, где выставляет милые видео капибары.

Кроме этого, мужчина создает свой мерч – календари, книги и блокноты с животными.



Календарь с капибарой, который создал Ватанабе / Фото с фейсбука Катсухито

Поэтому, если вы увидели где-то фотографию с забавными животными, или смешное видео – скорее всего, это работа Ватанабе, который стал одержим капибарами и не собирается останавливаться.

Колдуэлл объяснил, как капибары стали мемом: смотрите видео