По Карпатам гуляет медведь: пограничники предупредили украинцев

В Госпогранслужбе предупредили, что туристы и местные жители в Карпатах могут встретить одного из опасных жителей – бурого медведя.

Несмотря на то, что бурый медведь является одним из символов Карпат, такая встреча может оказаться нежелательной для обычных туристов в горах. Кстати, медведь сейчас является крупнейшим хищником, обитающим на территории Украины.

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Осторожно, медведи

Пограничники опубликовали видео, на котором можно увидеть следы, очевидно принадлежащие медведю.

Встретить следы дикого зверя в этой местности для пограничников – уже привычное дело, чего не скажешь о случайном "туристе". Ведь скорость движения медведя горными склонами поражает – до 50 километров в час. Вряд ли стоит соревноваться и доказывать преимущество в этом случае,

– написали в ГПСУ.

Украинцев призвали воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов, поскольку это может угрожать жизни и здоровью.

Пограничники заметили следы медведя в Карпатах: смотрите видео

К слову, ранее уже появлялись сообщения о том, что в Карпатах заметили 400-килограммового хищника. Тогда медведь попал на камеру в Верховинском национальном природном парке.