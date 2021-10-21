Медведь нашел на свалке матрас и хорошенько отдохнул: забавные фото
Источник:The DoDo
Медведь пришел на помойку в Онтарио в поисках уютного места для сна. Однако животное даже не знало, как ему повезет: ведь в тот день кто-то выбросил хороший матрас.
У Кейры Мамаквы из Канады был непростой день: женщина решала много проблем в своем доме в Онтарио. В конце ей оставалось только вывезти мусор на свалку.
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Медведю понравился матрас / Фото Keira Mamakwa
Медведь релаксировал на полную
На местной свалке она увидела курьёзную картину. Там отдыхал медведь. Вот у кого день точно не был сложным!
Животное даже не надеялось найти такое уютное место для сна / Фото Keira Mamakwa
Косолапый нашел себе старый матрас, который кто-то выбросил. Медведь понял, что это настоящее сокровище и немедленно воспользовался преимуществами отдыха на матрасе.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Это была захватывающая картина, – рассказывает женщина.
Косолапый не собирался покидать прекрасное место / Фото Keira Mamakwa
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Кейра Мамаква завершила свою работу на свалке, а медведь продолжал лежать на матрасе. Кажется, косолапый и не собирался покидать такое уютное место.