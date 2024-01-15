Был в зоне боевых действий и получил контузию: медведь Ямполь нашел новый дом за границей

12-летний гималайский медведь Ямполь стал одним из тех, кому удалось выжить во время обстрелов в Донецкой области. Теперь косолапый нашел новый дом в зоопарке Five Sisters в Шотландии.

Сотрудники зоопарка будут следить за животным, возможно, у него проявятся признаки ПТСР. Поскольку он побывал в зоне боевых действий и получил контузию от разорвавшегося поблизости снаряда. Историю Ямполя – читайте дальше!

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Ямполь после обстрелов в Украине обнаружил новый дом в Шотландии

Имя ему дали под названием села, где его нашли. Обнаружили медведя в октябре 2022 года. Основная часть из 200 животных зоопарка в Донецкой области погибла.

Ямполь из Донетчины теперь будет жить в Шотландии / Фото Five Sister Zoo

Сначала транзитом через Польшу Ямполя привезли в бельгийский приют для животных Natuurhulpcentrum, а затем он оказался в приюте для животных в Бельгии. Теперь у него уже есть постоянный дом в Западном Колдере, возле Эдинбурга.

Ямполь прошел через многое. Он очень нервничал, встречая людей. Мы хотели быть деликатными, старались, чтобы он не слышал громких звуков. Он пережил ужасное. Время покажет, но сейчас он выглядит удивительно спокойным,

— сказал Адам Уэлш, руководитель отдела образования зоопарка.

Сотрудники зоопарка рассказали, что медведь выглядит спокойным, несмотря на длительное путешествие в 1 100 километров. Вскоре после прибытия в зоопарк он уже перекусывал своим любимым лакомством – огурцами.

Медведь Ямполь / Фото Five Sister Zoo

Поскольку Ямполь получил контузию при обстреле, в зоопарке будут пристально следить за животным. Возможно, у нее проявятся какие-то проблемы, похожие на посттравматическое расстройство (ПТСР).

Известно, что Ямполь будет жить во временном вольере. Сейчас зоопарк собирает средства на новый вольер стоимостью 200 000 фунтов стерлингов (232 520 евро), уже около 70 тысяч евро.

Заметим, Ямполь является гималайским медведем, которых также называют лунными. Из-за желтого меха на груди в форме полумесяца, представители этого вида относятся к категории уязвимых. По оценкам, на планете осталось менее 60 000 особей.

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Из-за массированной ракетной атаки утром 2 января пострадала и львица Юна в Центре спасения диких животных. Она претерпела контузию, поскольку обломки вражеской ракеты упали в 300 метрах от ее вольера.

Так, от ударной волны она получила серьезную контузию и полностью утратила координацию. В центре заявили, что Юна уже получает необходимый курс лечения, и сотрудники заведения надеются на ее выздоровление.