"Мать собак, а не драконов": как выглядит любимый пес актрисы Эмилии Кларк
Источник:инстаграм emilia_clarke
Звезда "Игры престолов" обожает своего песика Тедди и делится его фото с фанатами. Узнайте, какой породы пес и как Эмилия ухаживает за ним.
Крошечный щенок по кличке Тедди появился у Эмилии Кларк в январе 2020 года. Тогда она сообщила об этом в своем инстаграме, где у нее есть 27 миллионов подписчиков.
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Первое фото Тедди в инстаграме актрисы / Фото из инстаграма emilia_clarke
Он просто физически не может перестать быть самым красивым щенком во всем мире. Все-все, познакомьтесь с Тедом. Супер-Тедом. Моя новая большая любовь,
– так тогда написала счастливая актриса.
Актриса добавила к фото собачки длинный хештег, который можно перевести примерно так: #прощайсонпрощайковермпрощайтетапочкиприветкакашки.
Иногда собачка хулиганит, но звезда смеется над этим / Фото из инстаграма emilia_clarke
Какой породы собака
Тедди – длинношерстная такса. Он имеет довольно интересную "мраморную" окраску и мягкую вьющуюся шерсть. Длинношерстные таксы довольно редко встречаются в Украине – поэтому узнать породу этой собачки может быть сложно.
Эмилия Кларк обожает своего песика. Она даже шутливо называет себя "матерью собак, а не драконов".
Звездный любимец Тедди / Фото из инстаграма emilia_clarke
Фото Тедди часто появляются в инстаграме актрисы. Каждый раз звезда сопровождает их ласковыми и остроумными подписями.
Единственное, что собака не может сделать – принести мне завтрак в постель,
– пошутила Эмилия под вот этим фото.
Эмилия Кларк и Тедди / Фото из инстаграма emilia_clarke
Сделала торт на День рождения
Недавно Тедди исполнилось 2 года. Актриса собственноручно испекла для собачки праздничный торт и рассказала об этом в инстаграме. Правда, не сообщила, что внутри.
Эмилия Кларк испекла торт для своей собачки / Фото из инстаграма emilia_clarke
Тедди лакомится тортом / Фото из инстаграма emilia_clarke
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