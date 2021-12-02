"Мать собак, а не драконов": как выглядит любимый пес актрисы Эмилии Кларк

Звезда "Игры престолов" обожает своего песика Тедди и делится его фото с фанатами. Узнайте, какой породы пес и как Эмилия ухаживает за ним.

Крошечный щенок по кличке Тедди появился у Эмилии Кларк в январе 2020 года. Тогда она сообщила об этом в своем инстаграме, где у нее есть 27 миллионов подписчиков.

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Первое фото Тедди в инстаграме актрисы / Фото из инстаграма emilia_clarke

Он просто физически не может перестать быть самым красивым щенком во всем мире. Все-все, познакомьтесь с Тедом. Супер-Тедом. Моя новая большая любовь,

– так тогда написала счастливая актриса.

Актриса добавила к фото собачки длинный хештег, который можно перевести примерно так: #прощайсонпрощайковермпрощайтетапочкиприветкакашки.



Иногда собачка хулиганит, но звезда смеется над этим / Фото из инстаграма emilia_clarke

Какой породы собака

Тедди – длинношерстная такса. Он имеет довольно интересную "мраморную" окраску и мягкую вьющуюся шерсть. Длинношерстные таксы довольно редко встречаются в Украине – поэтому узнать породу этой собачки может быть сложно.

Эмилия Кларк обожает своего песика. Она даже шутливо называет себя "матерью собак, а не драконов".



Звездный любимец Тедди / Фото из инстаграма emilia_clarke

Фото Тедди часто появляются в инстаграме актрисы. Каждый раз звезда сопровождает их ласковыми и остроумными подписями.

Единственное, что собака не может сделать – принести мне завтрак в постель,

– пошутила Эмилия под вот этим фото.



Эмилия Кларк и Тедди / Фото из инстаграма emilia_clarke

Сделала торт на День рождения

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце

Недавно Тедди исполнилось 2 года. Актриса собственноручно испекла для собачки праздничный торт и рассказала об этом в инстаграме. Правда, не сообщила, что внутри.



Эмилия Кларк испекла торт для своей собачки / Фото из инстаграма emilia_clarke



Тедди лакомится тортом / Фото из инстаграма emilia_clarke

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Смотрите больше фото Тедди / Фото из инстаграма emilia_clarke