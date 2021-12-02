Крихітний песик на прізвисько Тедді з'явився в Емілії Кларк в січні 2020 року. Тоді вона повідомила про це у своєму інстаграмі, де має 27 мільйонів підписників.

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Перше фото Тедді в інстаграмі актриси / Фото з інстаграму emilia_clarke

Він просто фізично не може перестати бути найкрасивішим цуценям у всьому світі. Всі-всі, познайомтеся з Тедом. Супер-Тедом. Моє нове велике кохання,

– так тоді написала щаслива актриса.

Актриса додала до фото песика довгий хештег, який можна перекласти приблизно так: #прощавайсонпрощавайкилимпрощавайтекапціпривіткакашки.



Інколи песик хуліганить, але зірка сміється з цього / Фото з інстаграму emilia_clarke

Якої породи собака

Тедді – довгошерста такса. Він має досить цікаве "мармурове" забарвлення та м'яку кучеряву шерсть. Довгошерсті такси досить рідко трапляються в Україні – тому впізнати породу цього песика може бути складно.

Емілія Кларк обожнює свого песика. Вона навіть жартівливо називає себе "матір'ю собак, а не драконів".



Зірковий улюбленець Тедді / Фото з інстаграму emilia_clarke

Фото Тедді часто з'являються в інстаграмі актриси. Щоразу зірка супроводжує їх ласкавими та дотепними підписами.

Єдине, що собака не може зробити – принести мені сніданок в ліжко,

– пожартувала Емілія під ось цим фото.



Емілія Кларк та Тедді / Фото з інстаграму emilia_clarke

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Спекла торт на День народження

Нещодавно Тедді виповнилося 2 роки. Актриса власноруч спекла для песика святковий торт та розповіла про це в інстаграмі. Щоправда, не повідомила, що всередині.



Емілія Кларк спекла торт для свого песика / Фото з інстаграму emilia_clarke



Тедді ласує тортом / Фото з інстаграму emilia_clarke

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