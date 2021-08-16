Мама-опоссум перенесла 7 своих малышей на спине, идя по проводу

В Бразилии случайно удалось снять героический момент с самкой опоссума. Животное на высоте перенесло на своей спине 7 малышей.

Снять такую ​​забавную и трогательную картину удалось студенту, который просто учился в своей комнате. Он выложил видео в интернет, и кадры стали набирать огромную популярность.

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Мама-опоссум несет на спине малышей

Животное прошлось толстым, скорее всего, электрическим проводом. Он висит минимум на высоте 2 или 3 этажей. Провод проходит совсем рядом с окном парня, который успел снять картину.

На кадрах слышать его нескрываемое удивление. Сначала он просто подумал, что это одно животное бегает по проводу, но когда приблизил камеру, стало понятно, что это одна большая мама и ее 7 малышей.

Мама осторожно и медленно – шаг за шагом – несет своих малышей на спине. Они дружно, облепив ее от мордочки до хвоста, держатся в кучке. Ни один из малышей не пострадал.

Мама-опоссум переносит на своей спине малышей: смотрите видео

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Оказалось, что такое поведение матери-опоссума – достаточно привычная и характерная для данного вида.

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Опоссумы: "игра в мертвого" и поездки на спине

Источник: National geographic

Опоссумы – замечательные альпинисты, которые проводят большую часть своего времени на высоте.

В этом им помогают острые когти, которые цепляются в кору, и длинный хвост, который можно использовать как дополнительную конечность.

Опоссумы гнездятся в ямах деревьев или в берлогах, сделанных другими животными.



Самка опоссума и ее малыши / Фото с acilnews.org