Маленьким телятам надели вязаные наушники, чтобы они не болели зимой: очаровательные фото

Новорожденные телята очень чувствительны к изменениям температур, поэтому их ушки нужно держать в тепле. Блогер поделился милыми фотографиями животных, для которых вяжут отличные наушники.

Для теленок, родившихся в холодное время года, требуется дополнительный подогрев. Фермеры создают импровизированные наушники, которые держат головы и ушки животных в тепле.

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Такие головные уборы не только защищают телят от морозов, но и выглядят просто неотразимо.

Теленок в розовых наушниках / Фото Роб Эн Ролл.

О маленьких креативных изобретениях фермеров узнал блогер Роб Эн Ролл. В твиттере он поделился фотографиями невероятных телят в ярких наушниках.

Блогер показал телят в наушниках / Скриншот 24 канала

Сеть в восторге от коровок

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Пост быстро стал вирусным в сети – фотографии набрали более 300 тысяч лайков и почти 50 тысяч ретвитов. В комментариях люди отмечали, что они влюбились в головные уборы животных.

Теленок в теплых наушниках / Фото mymodernmet

Некоторые даже интересовались, как связать такие наушники, а кто-то предлагал фермерам открыть собственный магазин милых изделий.

Теленок в зеленых наушниках / Фото Роб Эн Ролл