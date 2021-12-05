Для теляток, які народилися в холодну пору року, потрібен додатковий підігрів. Фермери створюють імпровізовані навушники, які тримають голови та вушка тварин у теплі.

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Такі головні убори не тільки захищають телят від морозів, але й виглядають просто чарівно.

Телята в навушниках

Телятко в рожевих навушниках / Фото Роб Ен Ролл.

Про маленькі креативні винаходи фермерів дізнався блогер Роб Ен Ролл. У твіттері він поділився фото неймовірних телят у яскравих навушниках.

Телята в навушниках

Блогер показав телят у навушниках / Скриншот 24 каналу

Мережа в захваті від корівок

Пост швидко став вірусним у мережі – світлини набрали понад 300 тисяч лайків та майже 50 тисяч ретвітів. У коментарях люди зазначали, що вони закохалися у головні убори тваринок.

Телята в навушниках

Телятко в теплих навушниках / Фото mymodernmet

Дехто навіть цікавився, як зв’язати такі навушники, а хтось пропонував фермерам відкрити власний магазин милих виробів.

Телята в навушниках

Телятко у зелених навушниках / Фото Роб Ен Ролл