Для теляток, які народилися в холодну пору року, потрібен додатковий підігрів. Фермери створюють імпровізовані навушники, які тримають голови та вушка тварин у теплі.
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Такі головні убори не тільки захищають телят від морозів, але й виглядають просто чарівно.
Телятко в рожевих навушниках / Фото Роб Ен Ролл.
Про маленькі креативні винаходи фермерів дізнався блогер Роб Ен Ролл. У твіттері він поділився фото неймовірних телят у яскравих навушниках.
Блогер показав телят у навушниках / Скриншот 24 каналу
Мережа в захваті від корівок
Пост швидко став вірусним у мережі – світлини набрали понад 300 тисяч лайків та майже 50 тисяч ретвітів. У коментарях люди зазначали, що вони закохалися у головні убори тваринок.
Телятко в теплих навушниках / Фото mymodernmet
Дехто навіть цікавився, як зв’язати такі навушники, а хтось пропонував фермерам відкрити власний магазин милих виробів.
Телятко у зелених навушниках / Фото Роб Ен Ролл