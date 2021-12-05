Для теленок, родившихся в холодное время года, требуется дополнительный подогрев. Фермеры создают импровизированные наушники, которые держат головы и ушки животных в тепле.
Читайте также Влажный корм в питании кота: какие положительные изменения будут наблюдать хозяева
Такие головные уборы не только защищают телят от морозов, но и выглядят просто неотразимо.
Теленок в розовых наушниках / Фото Роб Эн Ролл.
О маленьких креативных изобретениях фермеров узнал блогер Роб Эн Ролл. В твиттере он поделился фотографиями невероятных телят в ярких наушниках.
Блогер показал телят в наушниках / Скриншот 24 канала
Сеть в восторге от коровок
Пост быстро стал вирусным в сети – фотографии набрали более 300 тысяч лайков и почти 50 тысяч ретвитов. В комментариях люди отмечали, что они влюбились в головные уборы животных.
Теленок в теплых наушниках / Фото mymodernmet
Некоторые даже интересовались, как связать такие наушники, а кто-то предлагал фермерам открыть собственный магазин милых изделий.
Теленок в зеленых наушниках / Фото Роб Эн Ролл