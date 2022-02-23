Как маленький тюлень учится плавать: милое видео с пляжа рядом с океаном

На видео попал момент, как мама-тюлень приучала своего малыша к воде. Ролик в ютуб собрал около 20 тысяч просмотров.

Известно, что ролик был снят на Калифорнийском побережье. Именно там тюлени заняли огромное пространство пляжа.

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Животные приучали своих детенышей к плаванию, подталкивая их к воде. Кроме того, взрослые тюлени еще и успевали защищать свое потомство от навязчивых чаек. Все это удалось увидеть людям, опубликовавшим видео в интернете.

Смотрите видео учений тюленей:

Что известно о тюленях

Всего насчитывается около 33 видов тюленей. Они встречаются в большинстве вод мира, главным образом в Арктике и Антарктике, а также в некоторых районах тропиков.

Продолжительность жизни у тюленей зависит от того, что самец это или самка. Самки живут дольше самцов, в среднем срок их жизни составляет 35 лет. Самцы живут в среднем на 10 лет меньше – 25 лет.

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На берегу тюлени неловкие и медленные, поэтому на лежбищах они специально располагаются поближе к воде, чтобы в случае опасности нырнуть в воду.

Некоторые подвиды обычного тюленя из-за их браконьерского промысла находятся под угрозой исчезновения.