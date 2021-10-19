Маленький носорог "атаковал" и защищал маму от ветеринаров: трогательное видео

Маленький носорог пытался защитить маму от ветеринаров. Малыш считал, что люди хотят ей навредить, поэтому бросилось "атаковать".

Ветеринары решили помочь самке носорога вправить вывихнутый палец, уколов ей снотворное. Все эти действия смутили детеныша животного.

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Пока один из специалистов занимался лечением, другой ветеринар пытался остановить маленького носорога, что активно защищал маму. Малыш решил, что ей грозит опасность, поэтому старался "заступиться". Хотя рог у крохи еще не вырос, однако он несколько раз пытался "боднуть" человека.

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Смотрите видео: как маленький носорог защищал маму

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Что известно о северном белом носороге

Это подвид белого носорога, который находится на грани исчезновения. С декабря 2015 оставалось в живых лишь 3 представителя этого подвида. Последний самец этого подвида умер – 19 марта 2018.