Маленький кенгуру сделал свой первый прыжок: впечатляющее видео
Источник:People
Австралийский парк пресмыкающихся в Сомерсби опубликовал видео, на котором их кенгуру Джек покидает сумку своей матери. Как он впервые прыгал – читайте в материале.
В начале видео Джек, свернувшись, сидел в сумке мамы, высунув голову и ноги. Внезапно малыш кенгуру решил подняться и ускользнуть на землю.
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Казалось, что Джек сразу знал, что делать. Только коснувшись ногами земли, маленькое существо сразу начало прыгать и бегать. Когда вдоволь надвигался, кенгуренок решил вернуться в сумку к маме.
"Это всегда так увлекательно, когда они делают большой скачок из сумки мамы", — отметил директор австралийского парка Тим Фолкнер. Также добавил, что прыгающий Джек полностью "оправдывает" свое имя.
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