Медведь хотел есть, поэтому, отыскивая вкусненькое, оказался в доме. В тот момент хозяйка дремала в соседней комнате, но ее разбудил лай двух маленьких терьеров.

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Собаки не дали медведю похозяйничать и защитили свой дом. Согласно видео с камер наблюдений, четырехлапые бросились на хищника, когда тот спокойно разгуливал по кухне. Собакам удалось напугать и выгнать медведя с их собственной территории.

Неизвестно, что заставила хищника удирать от маленьких существ, которых он мог бы с легкостью одолеть. Однако собаки победили в этой борьбе с медведем.

Смотрите видео: как маленькие собаки выгнали медведя

"Слава Богу, что у нас есть эти 2 свирепые собаки, которые нас защищают", – прокомментировала видео хозяйка. Кроме того, отметила, что, похоже, четырехлапые не знают, что они маленькие.

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

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