Маленькие, но очень эффектные: в лесах Борнео обнаружили новый вид жуков

Команда энтузиастов-природолюбов при поддержке Taxon Expeditions представила мировому сообществу новый вид жука. Это уникальное насекомое, определенное как Clavicornaltica mataikanensis, процветает в лесу Улу Тембуронг на Борнео.

В травянистой местности долины ручья Мата Икан был найден маленький жук-листоед. Он был размером всего несколько миллиметров в длину с глянцевой красно-коричневой оболочкой.

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В лесах Борнео обнаружили новый вид жуков

Taxon Expeditions выделяется среди других научных поездок своим подходом. В отличие от традиционных научных поездок, организация приглашает непрофессионалов принять участие в настоящих научных экспедициях, давая им возможность внести свой вклад в открытие новых видов.

Clavicornaltica mataikanensis получил свое название в честь ручья, где он был найден, и является лишь одним из многих видов крошечных жуков, обитающих в тропических лесах Борнео.

Clavicornaltica mataikanensis / Фото Холм Фридрих

Во время экспедиции группа местных студентов и исследователей имела возможность углубиться в изучение разнообразного и скрытого мира биоразнообразия. Они сыграли ключевую роль в названии и публикации новых видов, сделав ценный вклад в науку. Многие непрофессионалы, участвовавшие в экспедиции, описывали этот опыт как увлекательный и обогащающий.

Мы знакомим широкую публику со всеми этими крошечными, красивыми и совершенно неизвестными животными и показываем им, что целый мир еще предстоит открыть,

– говорит основатель Taxon Expeditions, доктор Ива Нюнич.

Эта работа не только расширяет наше понимание мира природы, но и вдохновляет новое поколение ученых и исследователей.

В Австралии обнаружили новый вид жуков

В Австралии обнаружили новый вид жука-долгоносика. Он имеет длинные белые колючие волоски, из-за чего его прозвали "жуком-панком". Сначала исследователь Квинслендского университета Джеймс Твид, который наткнулся на насекомое еще в 2021 году, перепутал жука с птичьим пометом. Но впоследствии понял, что на самом деле это живое существо.

Тело насекомого было черно-оранжевого цвета, однако особенным его делали именно белые волоски. Многие волоски торчали практически вертикально, что придало им вид ирокеза.