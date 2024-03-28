Маленькі, але дуже ефектні: у лісах Борнео виявили новий вид жуків

Команда ентузіастів-природолюбів за підтримки Taxon Expeditions представила світовій спільноті новий вид жука. Ця унікальна комаха, визначена як Clavicornaltica mataikanensis, процвітає в лісі Улу Тембуронг на Борнео.

В трав'янистій місцевості долини струмка Мата Ікан було знайдено маленького жука-листоїда. Він був розміром лише кілька міліметрів у довжину з глянцевою червоно-коричневою оболонкою.

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У лісах Борнео виявили новий вид жуків

Taxon Expeditions виділяється серед інших наукових поїздок своїм підходом. На відміну від традиційних наукових поїздок, організація запрошує непрофесіоналів взяти участь у справжніх наукових експедиціях, даючи їм можливість зробити свій внесок у відкриття нових видів.

Clavicornaltica mataikanensis отримав свою назву на честь струмка, де його було знайдено, і є лише одним із багатьох видів крихітних жуків, що мешкають у тропічних лісах Борнео.

Clavicornaltica mataikanensis / Фото Холм Фрідріх

Під час експедиції група місцевих студентів і дослідників мала можливість заглибитися у вивчення різноманітного і прихованого світу біорізноманіття. Вони відіграли ключову роль у назві та публікації нових видів, зробивши цінний внесок у науку. Багато непрофесіоналів, які брали участь в експедиції, описували цей досвід як захопливий і збагачуваний.

Ми знайомимо широку публіку з усіма цими крихітними, красивими та абсолютно невідомими тваринами і показуємо їм, що цілий світ ще належить відкрити,

– каже засновник Taxon Expeditions, доктор Іва Нюніч.

Ця робота не тільки розширює наше розуміння світу природи, а й надихає нове покоління вчених і дослідників.

В Австралії виявили новий вид жуків

В Австралії виявили новий вид жука-довгоносика. Він має довгі білі колючі волоски, через що його прозвали "жуком-панком". Спочатку дослідник Квінслендського університету Джеймс Твід, який натрапив на комаху ще у 2021 році, переплутав жука з пташиним послідом. Але згодом зрозумів, що насправді це жива істота.

Тіло комахи було чорно-помаранчевого кольору, однак особливим його робили саме білі волоски. Багато волосків стирчали практично вертикально, що надало їм вигляду ірокеза.