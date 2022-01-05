Маленькая зебра дружит с младенцем-носорогом: детали невероятной истории
Источник:People
Эти животные попали в заповедник для диких зверей в Южной Африке. Обоих малышей приходится спасать, над чем работают смелые волонтеры.
Спасатели нашли новорожденного носорога, у которого еще была прикреплена пуповина. Детеныша забрали в заповедник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Забота о диких носорогах" – перевод 24 канал).
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Каждый носорог важен
Детеныша назвали Дейзи. Врачи выяснили, что ему было всего 12 часов со дня рождения, когда он попал в заповедник.
Носорога нашли, когда ему было всего 12 часов / Фото Care for Wild Rhino
Сейчас Дейзи около месяца. Детеныш немного подрос, хотя и остается очень маленьким. Животное нужно кормить ежечасно и круглосуточно. Этим занимается команда волонтеров заповедника.
Сейчас Дейзи немного подросла / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Носороги – животные, которым грозит вымирание. Деятельность браконьеров, распашка земель и войны на африканском континенте привели к стремительному сокращению численности этих животных. Именно поэтому Дейзи спасают изо всех сил.
Нас ждет долгий путь, но каждый носорог имеет значение,
– рассказывают в заповеднике.
Уход за Дейзи включает пребывание в отделении интенсивной терапии, переливание плазмы и антибиотики, легкие упражнения и согревание с помощью одеял. Все для того, чтобы заменить малышу маму и сформировать у детеныша иммунитет – без материнского молока это будет непросто.
Малыша пришлось спасать / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Дружит с зеброй
В отделении интенсивной терапии Дейзи удалось встретить друга. Там же лечится Моджаджи, молодая зебра, которую спасли после сильных штормов.
Маленький носорог и зебра / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Животных можно часто увидеть вместе – они лежат, уткнувшись носом друг в друга. Хотя обоим малышам нужно еще долго лечиться, работники заповедника верят, что они все пройдут и вырастут в больших и сильных животных.
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