Как настоящая мама ребенка: сеть рассмешило видео, на котором девочка прочла морали песику

Наши домашние любимцы любят немного озорствовать, создавая определенные неудобства своим хозяевам. Очевидно, что владельцы в этот момент нервничают и хотят объяснить животному, что так не стоит делать, и делают это иногда очень эмоционально. Смешно, что такое поведение взрослых копируют их дети.

Так, в сети показали видео, где малыши решили покорить свою собаку за то, что она плохо себя вела. Воспитательную беседу девочка провела, неосознанно копируя старших членов семьи. Поверьте, концовка ролика вас тронет!

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Маленькая девочка прочла морали песику за его затею

Маленькая Даниэла была смущена и расстроена, когда обнаружила влажное пятно на диване. Виновник этого "преступления" был установлен быстро и без особого труда.

Кажется, озорная собака Добби вполне осознавала, что его поведение не останется незамеченным, и озабоченно виляла хвостом в знак вины.

Девушка нахмурила брови и крепко уперла руки в бока и прочла Добби морали о том, что так делать некрасиво. Пес виновато опускал глаза, переживая о том, что разозлил свою маленькую хозяйку.

Как малышка ссорила собаку за озорства: смотрите видео

Однако Даниэла оказалась очень хорошей девочкой. Сразу после воспитательной беседы она простила своего любимца, предложив собаке его любимые игрушки.

В США медведь атаковал светящихся оленей

В США, установив у дома три украшения в виде рождественских оленей, мужчина по имени Элвин не ожидал, что очень скоро к нему в гости наведается медведь. Его очень заинтересовали олени, которые светились. Жаль, но украшения были не готовы к нападению и оказались побежденными.

Одного оленя мишка сбил лапой и просто повалил на землю, а другого еще и потащил с собой. Из всей компании на ногах остался стоять только третий олень, и оставшееся в одиночестве украшение выглядело довольно грустно.