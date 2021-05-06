О находке сообщил эколог Смитсоновского центра перелетных птиц Энди Бойс. Ему удалось сфотографировать сову в горных лесах горы Кинабалу в Сабаха, что в Малайзии.

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Что известно об этом подвиде совы

Маленький хищная птица, которую обнаружил ученый – борнейский подвид малайзийской совки (по-латыни – Otus brookii brookii). Он был впервые зарегистрирован в дикой природе 1892 года. И тогда следы и упоминания о ней исчезли.

Случайное открытие состоялось в рамках 10-летнего исследования эволюции жизненного цикла птиц на горе Кинабалу на 7 исследовательских площадках на высоте от 1 500 до 1 900 метров. При поиске гнезд технический рабочий Киган Транквилло сообщил Энди Бойсу, что заметил сидящую сову. Она была большой и с другим оперением, чем та, которую регулярно встречается в этом районе.

Когда я впервые увидел сову, эмоции нарастали довольно быстро: абсолютный шок и волнение от того, что мы нашли эту мифическую птицу, а затем – чистая тревога из-за того, что я должен был задокументировать это как можно скорее,

– рассказал ученый Энди Бойс.

Совы этого вида весят 4 унции (это около 112 граммов – 24 канал). Маленькие совы из рода Otus часто показывают быстрое расхождение после изоляции в регионе. Фактически, индонезийский архипелаг состоит из островов, которые способствуют разногласию видов, а Борнео и Суматра особенно подвержены явлению видообразования.

Риск исчезновения

Судя по размеру, цвету глаз и среде, стало ясно, что это малайзийская совка. Более того, принимая во внимание особенности оперения этой птицы, известные образцы в пределах рода Otus и птиц на Борнео и Суматре, Otus brookii brookii, вероятно, является уникальным видом и требует дальнейшего изучения.

К сожалению, мы способны хранить только то, что знаем и назвали .... Эта сова находится под угрозой потери среды обитания из-за изменения климата, вырубки лесов и добыче пальмового масла,

– сказал Бойс.

Почти все данные по этому виду относятся к Суматранскому подвиду. Распространение, биология размножения и размер популяции раджи совы полностью неизвестны.

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