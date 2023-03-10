На Львовщине на руинах разрушенного ракетой дома лежит собака

В живых осталась только собака, по имени Эльза. Она спит на развалинах собственного дома, разрушенного российской ракетой. Фотография тоскливой собаки облетела всю сеть, став вирусной.

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