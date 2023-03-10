На Львовщине на руинах разрушенного ракетой дома лежит собака
В живых осталась только собака, по имени Эльза. Она спит на развалинах собственного дома, разрушенного российской ракетой. Фотография тоскливой собаки облетела всю сеть, став вирусной.
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На опубликованном кадре маленькая собачка спит на завалах дома, который был разрушен российской ракетой в ночь на 9 марта.
Ракета ночью попала в дом в селе Большая Ольшаница на Золочевщине. Хозяева дома – муж и жена погибли на месте. Их собака Эльза лежит на руинах дома и скучает по хозяевам.
Собака Эльза спит на руинах уничтоженного российской ракетой дома / Фото Общественное
После просмотра фото глаза на мокром месте, ведь Россия приносит в жизнь украинцев и их домашних любимцев только смерть. И фотография Эльзы вполне описывает то, что чувствует каждый из нас каждый день!
Россия атаковала Львовщину: что известно
- 9 марта утром, во время воздушной тревоги, в Золочевском районе произошла трагедия: вражеская ракета упала на жилые дома, в результате чего погибли три мужчины и две находившиеся дома женщины.
- Пожар уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
- Силы противовоздушной обороны сбили все остальные ракеты, находившиеся в воздухе на территории Львовской области.
- Всего ночью россияне совершили 81 пуск ракет по территории Украины. Силы обороны уничтожили 34 крылатых ракеты и 4 "Шахиды". Российское Минобороны назвало обстрел "актом возмездия за Брянск".
- Кроме Львовщины также были зафиксированы обстрелы в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях. Отметим, что оккупанты выступили по Украине сразу 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые наши силы противовоздушной обороны пока не могут сбивать из-за отсутствия нужных систем.
- Основной удар оккупантов был направлен против энергосистемы Украины. Из-за обстрела россиян в восьми регионах Украины были повреждены энергообъекты.