Пес чудом уцелел при обстреле города. Блэк был привязан у дома, а рядом огромная ракетная воронка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также Положили в рюкзак и закопали в землю: девушка спасла 3 щенка и дала им второй шанс на жизнь

Семья, в которой жил пес, эвакуировалась. Четырёхлапого оставили на соседей. Когда и их дом был разрушен, они также покинули город. Правоохранители забрали собаку к себе.

Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела русскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел,

– рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

Полицейские забрали собаку к себе и назвали Блэком. Они выходили животное, которое благодаря хорошему уходу и чуткому отношению быстро оправилось от стресса.

Собака жила на руинах дома / Фото Нацполиция Одесщины

Марталога добавил, что хозяева Блэка, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. А в Нацполиции подчеркнули: "для украинцев каждая жизнь бесценна".

В Запорожье ГСЧС из-под завалов дома спасли бульдога