Львица, которая любит объятия: удивительное видео с хищником поразило тикток
Источник:Boredpanda
Все мы знаем, что собаки и кошки могут стать лучшими друзьями человека. Но даже хищники, такие как эта огромная львица, могут быть нежно привязаны к своим воспитателям.
Львица по кличке Сирга и ее наставник Валентин Грюнер стали примером трогательной дружбы. У них немало фото- и видеоподтверждений своих невероятных чувств.
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Валентин и его воспитанница / Фото из инстаграма sirgathelioness
Человек и животное дружат 9 лет
В то же время мужчина не советует никому повторять его трюк. Животное привыкло к Грюнеру, однако может враждебно отнестись к другим людям.
Она всегда нежная и дружелюбная, несмотря на свой размер. Но я единственный, кто общается с ней. Это было бы опасно для людей, к которым она не привыкла,
– рассказывает мужчина.
Львица обожает обниматься / Фото из инстаграма sirgathelioness
Валентин регулярно публикует фото и видео о львице в социальных сетях. Кадры с невероятными объятиями человека и хищника стали вирусными и собрали 3,6 миллиона просмотров в тиктоке.
Львица обнимает мужчину: смотрите видеоВ мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.
Львицу пришлось спасать
Сирга попала к Валентину в 2012 году. Львенок родился от диких львов, которых поймали в сельскохозяйственных районах Ботсваны.
Мужчина заботится о львице с детства / Фото из инстаграма sirgathelioness
Мать отказалась кормить львенка, и о малыше начал заботиться Валентин.
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Малышка выжила и сильно привязалась к своему спасителю. Сейчас Сирга – взрослая львица, имеющая собственную территорию площадью 2000 гектаров. Валентин каждый день посещает свою воспитанницу.
Смотрите больше фото человека и животного / Фото из инстаграма sirgathelioness
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