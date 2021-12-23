Левиця на прізвисько Сірга та її наставник Валентин Грюнер стали прикладом зворушливої дружби. Вони мають чимало фото- та відеопідтверджень своїх неймовірних почуттів.

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Валентин та його вихованиця / Фото з інстаграму sirgathelioness

Людина і тварина дружать 9 років

Водночас, чоловік не радить нікому повторювати його трюк. Тварина звикла до Грюнера, однак може вороже поставитися до інших людей.

Вона завжди ніжна та доброзичлива, попри свій розмір. Але я єдиний, хто спілкується із нею. Це було б небезпечно для людей, до яких вона не звикла,

– розповідає чоловік.



Левиця обожнює обійматися / Фото з інстаграму sirgathelioness

Валентин регулярно публікує фото та відео про левицю в соціальних мережах. Кадри з неймовірними обіймами людини та хижака стали вірусними і назбирали 3,6 мільйона переглядів у тіктоці.

Левиця обіймає чоловіка: дивіться відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Левицю довелося рятувати

Сірга потрапила до Валентина у 2012 році. Левеня народилося від диких левів, яких упіймали в сільськогосподарських районах Ботсвани.



Чоловік дбає про левицю змалечку / Фото з інстаграму sirgathelioness

Мати відмовилася годувати левеня, і про малюка почав дбати Валентин.

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Маля вижило й сильно прив'язалося до свого рятівника. Зараз Сірга – доросла левиця, яка має власну територію площею 2000 гектарів. Валентин щодня навідується до своєї вихованиці.

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