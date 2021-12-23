Левиця на прізвисько Сірга та її наставник Валентин Грюнер стали прикладом зворушливої дружби. Вони мають чимало фото- та відеопідтверджень своїх неймовірних почуттів.
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Валентин та його вихованиця / Фото з інстаграму sirgathelioness
Людина і тварина дружать 9 років
Водночас, чоловік не радить нікому повторювати його трюк. Тварина звикла до Грюнера, однак може вороже поставитися до інших людей.
Вона завжди ніжна та доброзичлива, попри свій розмір. Але я єдиний, хто спілкується із нею. Це було б небезпечно для людей, до яких вона не звикла,
– розповідає чоловік.
Левиця обожнює обійматися / Фото з інстаграму sirgathelioness
Валентин регулярно публікує фото та відео про левицю в соціальних мережах. Кадри з неймовірними обіймами людини та хижака стали вірусними і назбирали 3,6 мільйона переглядів у тіктоці.
Левиця обіймає чоловіка: дивіться відео
Левицю довелося рятувати
Сірга потрапила до Валентина у 2012 році. Левеня народилося від диких левів, яких упіймали в сільськогосподарських районах Ботсвани.
Чоловік дбає про левицю змалечку / Фото з інстаграму sirgathelioness
Мати відмовилася годувати левеня, і про малюка почав дбати Валентин.
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Маля вижило й сильно прив'язалося до свого рятівника. Зараз Сірга – доросла левиця, яка має власну територію площею 2000 гектарів. Валентин щодня навідується до своєї вихованиці.
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