Львица по кличке Сирга и ее наставник Валентин Грюнер стали примером трогательной дружбы. У них немало фото- и видеоподтверждений своих невероятных чувств.

Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца



Валентин и его воспитанница / Фото из инстаграма sirgathelioness

Человек и животное дружат 9 лет

В то же время мужчина не советует никому повторять его трюк. Животное привыкло к Грюнеру, однако может враждебно отнестись к другим людям.

Она всегда нежная и дружелюбная, несмотря на свой размер. Но я единственный, кто общается с ней. Это было бы опасно для людей, к которым она не привыкла,

– рассказывает мужчина.



Львица обожает обниматься / Фото из инстаграма sirgathelioness

Валентин регулярно публикует фото и видео о львице в социальных сетях. Кадры с невероятными объятиями человека и хищника стали вирусными и собрали 3,6 миллиона просмотров в тиктоке.

Львица обнимает мужчину: смотрите видео

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Львицу пришлось спасать

Сирга попала к Валентину в 2012 году. Львенок родился от диких львов, которых поймали в сельскохозяйственных районах Ботсваны.



Мужчина заботится о львице с детства / Фото из инстаграма sirgathelioness

Мать отказалась кормить львенка, и о малыше начал заботиться Валентин.

Читайте также Выжила благодаря бездомному собаке и щенкам: как четырехлапые спасли девочку

Малышка выжила и сильно привязалась к своему спасителю. Сейчас Сирга – взрослая львица, имеющая собственную территорию площадью 2000 гектаров. Валентин каждый день посещает свою воспитанницу.

Смотрите больше фото человека и животного / Фото из инстаграма sirgathelioness