Максим установил в определенных местах мисочки для еды и воды. А еще парень опубликовал своеобразную карту, где указал все "точки", куда могут прийти неравнодушные люди.

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Максим, автор инициативы / Скриншот

В городе появились точки для подкармливания бездомных животных. Если и вас есть желание и возможность, пожалуйста, подкармливайте, – так парень обратился к горожанам.

Положить еду в кормушки могут все желающие. Максим тоже регулярно насыпает корм и подливает воду собачкам. А еще – ремонтирует кормушки и следит за их состоянием.



Собачки радуются такой заботе / Скриншот

К сожалению, не все люди относятся к кормушкам бережно. Поэтому некоторые из них парню приходится периодически заменять на новые.



Парень рассказал, где можно найти кормушки / Скриншот