Максим встановив у певних місцях мисочки для їжі та води. А ще хлопець опублікував своєрідну карту, де вказав усі "точки", куди можуть прийти небайдужі.

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Максим, автор ініціативи / Скриншот

У місті з'явилися точки для підгодовування бездомних тварин. Якщо й вас є бажання й можливість, будь ласка, підгодовуйте, – так хлопець звернувся до містян.

Покласти їжу в годівнички можуть усі охочі. Максим теж регулярно насипає корм та доливає воду песикам. А ще – ремонтує годівнички й стежить за їх станом.



Песики радіють такій турботі / Скриншот

На жаль, не всі люди ставляться до годівничок дбайливо. Тому деякі з них хлопцеві доводиться періодично замінювати на нові.



Хлопець розповів, де можна знайти годівнички / Скриншот