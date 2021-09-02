"Лучший старший брат": как огромный пес заботится о маленькой девочке

Волшебный дуэт ретривера Маршалла и девочки Мэйси покорил социальные сети. Пес помогал ребенку учиться ходить, засыпать и познавать мир, за что получил звание "Лучший старший брат"

Золотистого ретривера Маршалла взяли еще щенком. Семья ожидала, что это будет милый, послушный и умный пес, но на самом деле щенок любил рвать мягкие игрушки и подушки, разбрасывая наполнители по всему дому.

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Сгрызал цветы, и разбрасывал корм по полу в гостиной. Нырял в бассейн, а потом сразу прыгал обниматься в постель.

Когда Маршаллу исполнился год, он не переставал любить лужи. После прогулки он возвращался полностью перемазан грязью. Даже если погода была сухая, ретривер мог найти водоем.

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После рождения Мэйси, пес взял ребенка под свою опеку. Девочка росла под присмотром бдительного собачьего взгляда. Когда Мэйси училась сидеть и играла в манеже, Маршалл был рядом. Когда она делала первые шаги, он сопровождал ребенка. Кроме того, вместе они играли и спали.

Мэйси успокоила нашего мальчика Маршалла. Ничто так не заставляет сердце трепетать, как их игры вместе,

– рассказала мама Мэйси.

Собака позволяет девочке все: ездить верхом, засовывать пальцы в пасть, чтобы прикоснуться к зубам, таскать за щеки и за нос, хватать за уши. Маршалл только облизывает Мэйси.

"Когда Маршалу достаточно, он просто бросает на меня такой взгляд… Но мы никогда не видели злостного взгляда от него. Он просто идет в нашу спальню, если хочет остаться один. Но теперь она может залезть на кровать, поэтому Маршаллу придется попробовать прятаться как-то лучше", — отметила мама девочки.

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Смотрите фото дружбы Маршалла и Мэйси: