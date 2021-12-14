Лучший приз: во Владимире кот залез в автомат с игрушками – фотодоказательство

Кота в игровом автомате увидели случайные прохожие. Неравнодушные люди начали беспокоиться, сможет ли животное вылезти оттуда самостоятельно.

В местной группе в фейсбуке появилась просьба к владельцам автомата. Их просили освободить котика – ведь было непонятно, сможет ли он вылезть сам.

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Котика освободили

Впрочем, на фото животное не выглядит испуганным или обескураженным. Котик мирно сидит и греется между мягкими игрушками.

Владелец автомата рассказал журналистам издания "Конкурент", что животное освободили. Как кот попал в автомат – неизвестно. Возможно, залез сам, а может, это дело рук детей.



Кот залез в автомат с игрушками / Фото из фейсбук-группы Твой Владимир

Пользователи сети комментируют курьезный случай

"Хотя кому-то пользу принес этот аппарат – кошка погрелась между игрушками".

"Котик хотел погреться или таким способом надеялся найти себе лучшего хозяина".

"Кот, который обманул систему! А некоторые за эти незабываемые ощущения по 10 гривен платят".

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Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

Текст сообщения:

По улице Ковельской в ​​игровом автомате прохожие увидели кота. Просьба сообщить владельцам автомата, чтобы выпустили.