В местной группе в фейсбуке появилась просьба к владельцам автомата. Их просили освободить котика – ведь было непонятно, сможет ли он вылезть сам.
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Котика освободили
Впрочем, на фото животное не выглядит испуганным или обескураженным. Котик мирно сидит и греется между мягкими игрушками.
Владелец автомата рассказал журналистам издания "Конкурент", что животное освободили. Как кот попал в автомат – неизвестно. Возможно, залез сам, а может, это дело рук детей.
Кот залез в автомат с игрушками / Фото из фейсбук-группы Твой Владимир
Пользователи сети комментируют курьезный случай
- "Хотя кому-то пользу принес этот аппарат – кошка погрелась между игрушками".
- "Котик хотел погреться или таким способом надеялся найти себе лучшего хозяина".
- "Кот, который обманул систему! А некоторые за эти незабываемые ощущения по 10 гривен платят".
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Текст сообщения:
По улице Ковельской в игровом автомате прохожие увидели кота. Просьба сообщить владельцам автомата, чтобы выпустили.