У місцевій групі в фейсбуці з'явилося прохання до власників автомата. Їх просили визволити котика – адже було незрозуміло, чи зможе він вилізти сам.

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Котика визволили

Втім, на фото тварина не виглядає переляканою або збентеженою. Котик мирно сидить та гріється між м'яких іграшок.

Власник автомата розповів журналістам видання "Конкурент", що тварину визволили. Як кіт потрапив до автомата – невідомо. Можливо, заліз сам, а може, це справа рук дітей.



Кіт заліз до автомата з іграшками / Фото з фейсбук-групи Твій Володимир

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Користувачі мережі коментують курйозний випадок

"Хоч комусь користь приніс той апарат – кицька погрілася між іграшками".

"Котик хотів погрітися або таким способом сподівався знайти собі кращого господаря".

"Кіт, який надурив систему! А дехто за ці незабутні відчуття по 10 гривень витрачає".

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Текст повідомлення:

По вулиці Ковельській в ігровому автоматі перехожі побачили кота. Прохання повідомити власників автомату що б випустили.