Лучший подарок: хозяин забавно заворачивает послушного песика в подарочную обертку

Известный тикток-блогер и его маленькая собака регулярно радуют подписчиков волшебными видео. На этот раз мужчина завернул своего домашнего любимца в новогоднюю обертку – такой ритуал уже стал ежегодной традицией для владельца и собаки.

Видео, где Скотт Хаббард и его чихуахуа-метис Грейси готовятся к Новому году, быстро стало вирусным. Очаровательное животное, которое спокойно лежит, пока хозяин украшает ее бантиком и оберткой, тронуло сеть.

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Традиция Грейси и Скотта началась еще в прошлом году, когда клип с милым песиком, который превращается в подарок, набрал почти 8 миллионов просмотров.

Используя лист бумаги для подарков, скотч и бант для декора, Хаббард осторожно заворачивает послушную чихуахуа. Похоже, животному нравятся такие праздничные приготовления – все время она спокойно лежит и не мешает владельцу, якобы улыбаясь на камеру.

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Милое видео стало чрезвычайно популярным – его просмотрели более 40 миллионов человек.

Каждый год я заворачиваю свою собаку, чтобы напомнить нам обоим о ее даре,

– сказал Хаббард.

Грейси стала звездой соцсетей / Фото Скотт Хаббард