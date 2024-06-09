Получал удовольствие от поглаживаний: лодка туристов неожиданно встретилась с серым китом
Источник:PetHelpful
Наблюдение за китами это то, что многие любители океана имеют в своем списке желаний. Несомненно, встреча с этими величественными млекопитающими невероятный опыт, а главное крайне редкий.
Так, 5 июня компания Ocean Diversity опубликовала на своей странице в Instagram видео о редкой встрече с серым китом, которую наблюдала лодка, наполненная туристами в Баха, Калифорния. Люди были потрясены зрелищем.
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Редкая встреча с серым китом у Баха ошеломила туристов
Видео начинается с того, что массивный серый кит лежит на боку возле лодки и открывает рот, показывая свои "усы". Он не только остается и тусуется, но и позволяет туристам прикоснуться.
Это понравилось, как людям, так и самому существу, – оно с удовольствием делает "фонтан", что еще больше восхищает. А потом переворачивается на живот, и дает погладить спинку.
Как это было: смотрите видео
Туристы были потрясены от увиденного. А пользователи сети оставили комментарии, некоторые даже успели им позавидовать:
- "Выражения их лиц, LOL!";
- "Посмотрите, какая она нежная!";
- "Она действительно такая, но я все думал, посмотрите, какая маленькая эта лодка! Она могла бы ее вынуть, если бы захотела!";
- "Удивительные кадры!".
Полярники показали встречу с группой косаток и горбатых китов
Украинские полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, что во время одного из недавних выходов в океан имели невероятную встречу. В частности, их лодку окружили представители двух разных видов китообразных. Говорится о косатках и горбунах.
Биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко рассказал, что одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В ней было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали плавниками и проявляли другие формы коммуникации. Встретить их большая удача.