Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными

Мы знаем, что вам нравится смотреть видео про енотов. Наглости этих милых животных нет предела, но им все прощают – ведь они очень симпатичные.
Многие держат енотов дома. Эти любимцы вызывают море положительных эмоций, хотя и требуют немалого ухода и терпения. Еноты часто обманывают котов, моют различные ценные предметы и суют свой нос в каждую щель. Посмотрите на забавные видео с этими животными.
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