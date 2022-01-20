Любимец киевлян – горилла Тони получил рождественские подарки из Германии
Источник:фейсбук Киевзоо
Самец гориллы уже третий год получает подарки от своих немецких друзей. Тони уже успел опробовать презенты, и они ему очень понравились.
Тони – самый старый житель Киевского зоопарка. Прошлым летом ему исполнилось 47 лет. Животное родилось в Немецком городе Нюрнберг, поэтому этот подарок особенно приятен.
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Для Тони прислали разные вкусности / Скриншот с видео
Для Тони в этом году прислали арахис, миндаль и изюм, а также теплый именный плед. Тони уже попробовал изюм и испытал плед – на нем не только вышили имя животного, но и сделали специальный карманчик. Туда можно прятать вкусности.
В прошлом году Тони заболел. У него произошла кишечная непроходимость. После консультаций с украинскими и зарубежными ветеринарами единственный в Украине самец гориллы сумел выздороветь.
Сейчас он придерживается исключительно вегетарианской диеты – в рационе всегда есть сезонные овощи, фрукты, листья бананов, цикорий и много жидкости,
– рассказывают в зоопарке.
А летом у Тони появился замечательный открытый вольер с гамаками, деревьями и террасой.
Для гориллы даже пришла открытка / Скриншот с видео
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Уже третий год мы получаем Рождественский подарок для нашего Тони. В коробке есть любимые вкусности гориллы – арахис, миндаль и изюм, но и как всегда – теплый именной плед!
Горилла Тони – единственная равнинная горилла в Украине.
В этом году ему исполняется 48 лет. Сейчас он придерживается исключительно вегетарианской диеты – в рационе всегда есть сезонные овощи, фрукты, листья бананов, цикорий и много жидкости.
В прошлом году для нашего Тони было создано летнее большое помещение с гамаками и большой террасой!
Мы с любовью и вниманием заботимся о нем. Но как же приятно, что о нашем дедушке заботятся еще и из-за границы!
Специальная диета, приятные эмоции и комфортные условия проживания обеспечат нашему Тони хорошую старость!